Новый смартфон Oppo Reno получит 60-кратный зум

Смартфоны Oppo Reno представили меньше месяца назад. Они впечатлили не только "акульим плавником" с селфи-камерой, но и 10-кратным зумом в старшей модели.

В скором времени к гибридному зуму (а в смартфоне реализован именно он, а не чистый оптический) добавится поддержка 60-кратного цифрового увеличения. Информация об этом появилась в соцсети Weibo. Один из пользователей опубликовал видео, на котором демонстрируется эта возможность.

Напомним, что флагман Oppo имеет тройную "перископическую" камеру - это 48+13 Мп с телеобъективом и 8 Мп с широкоугольным объективом. С такой системой смартфон является прямым конкурентом Huawei P30 Pro с похожей компоновкой камеры и таким же 10-кратным гибридным зумом и 50-кратным цифровым увеличением.

Аппаратная платформа у Oppo Reno 10x Zoom будет не хуже, чем у конкурента. Это чип Qualcomm Snapdragon 855 (процессор по 7-нанометровой технологии с 8 ядрами), графический ускоритель Adreno 640, процессор ИИ и 8 Гб оперативной памяти.

Остается дождаться выхода модели, чтобы проверить возможности камеры и уже сравнить их с Huawei P30 Pro.