Пентагон обвинил Иран в подготовке нападения на американских военных

США заявили, что обладают "очевидными свидетельствами" подготовки Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов в связи с этим запросило отправку в регион дополнительных сил "для предотвращения любого рода агрессии".

В командовании заверили, что "целый ряд факторов определяет достоверность" располагаемой информации, но все они связаны с разведдеятельностью, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Израиль передал США разведданные касательно возможных провокаций Ирана в Персидском заливе. Согласно сообщению еврейского государства, Тегеран намеревается нанести ущерб американским интересам. Сведения были переданы в Белый дом.

В ответ Соединенные Штаты направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).