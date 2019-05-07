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Рубрика: В мире

Израиль предупредил США о "заговоре" Ирана

Израиль передал США разветданные касательно возможных провокаций Ирана в Персидском заливе. Согласно сообщению еврейского государства, Тегеран намеревается нанести ущерб американским интересам. Сведения были переданы в Белый дом.

"Температура в Иране повышается в связи с растущим давлением со стороны США", - пишет издание Axious со ссылкой на осведомленный источник. Информация стала одной из причин решения советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона направить ударную группу ВМС к берегам Ирана.

В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана

При этом Болтон подчеркивает, что его страна не стремится к войне с иранским режимом, но "готова ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана".

Между тем в Тегеране считают, что вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе равна нулю. Власти страны отмечают, что Иран обладает серьезной военной мощью, которая способна противостоять любой внешней агрессии.

Напомним, Соединенные Штаты заявили о намерении направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. Подчеркивается, что Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал Тегерану, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или их союзников "будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы".

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