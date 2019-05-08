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08.05.2019 12:15
Рубрика: Легковые авто

Преемника Lada 4x4 ждет судьба нового Land Rover Defender

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Глава Jaguar Land Rover Ральф Спет в интервью Automotive News поделился своими мыслями относительно новой эпохи для Defender.

"Мы всегда понимали, что выход преемника легендарного внедорожника будет нелёгким, - говорит Спет, - запуск любого автомобиля в принципе трудное дело, но в случае с иконической моделью на плечи ложится ещё большая ответственность".

Фото: www.autoexpress.co.uk
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По словам топ-менеджера, новый Defender должен прежде всего не разочаровать фанатов модели. Именно поэтому был сделан перерыв (последний Defender был выпущен в 2016 году - прим. "РГ"), который требовался для создания автомобиля, способного не только порадовать поклонников, но и привлечь новых клиентов. В компании предполагают, что в первый год спрос на внедорожник будет особенно большим.

Аналогичная ответственность ложится на плечи АвтоВАЗа, который занят разработкой преемника Lada 4x4. Новая модель, направление дизайна которой уже известно, должна сохранить характерные для актуального поколения внедорожника элементы дизайна и внедорожные качества.

Что касается нового Land Rover Defender, то его мировая премьера состоится в сентябре 2019 года, до клиентов модель начнёт добираться в начале 2020-го. В настоящее время внедорожник проходит финальную часть испытаний.

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#Lada #Land Rover