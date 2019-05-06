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06.05.2019 12:19
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Текст: Евгений Костин
Фото: www1.fips.ru Фото: www1.fips.ru
Фото: www1.fips.ru

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

На изображениях безошибочно угадывается концепт Lada 4x4 Vision, показанный в рамках прошлогоднего автосалона в Москве. Автомобиль даёт представление о том, как может выглядеть новый SUV марки. Дизайнеры черпали вдохновение в актуальной Lada 4x4, о чём говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и зрительно закамуфлированные задние двери, которые визуально делают автомобиль трёхдверным, как оригинальный Lada 4x4.

Фото: Компания Автопродукт
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Преемник Lada 4x4 может появиться уже через пару лет. Напомним, ранее бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор говорил: "Мы готовим два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4. Фактически, этот SUV дополнит нынешнюю 4х4. Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрения внедорожных характеристик, и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной".

Нужно обратить внимание на слово "возможно" - это во-первых. Во-вторых, необходимо понимать, что для продолжения выпуска нынешнего Lada 4x4 необходимы железные аргументы в виде рентабельности и прибыльности. Теоретически это сохранение спроса и привлекательного ценника (преемник внедорожника окажется в одной ценовой категории с Renault Duster).

Фото: www1.fips.ru

Несмотря на архаичность, Lada 4x4 по итогам первого квартала 2019 года показала прирост в продажах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и заняла 12 место в топ-25 самых продаваемых моделей в России. Ранее АвтоВАЗ экспортировал Lada 4x4 в Европу, но, напомним, теперь въезд моделям российской марки в ЕС заказан по причине несоответствия экологическим нормам. Но внедорожник, которому в апреле стукнуло 42 года, котируется, например в Боливии и ряде других стран со сложными климатическими условиями и гористой местностью.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Ранее "Российская газета" сообщала, что АвтоВАЗ предложил россиянам придумать название для новой модели Lada. Предполагается, что под ней как раз и подразумевается преемник Lada 4x4.

На премьере концепта Lada 4x4 Vision представители Lada отметили, что автомобиль "создан на особой платформе длиной 4,2 метра".

Очевидно, что 4,2 метра - габаритная длина, то есть новинка окажется немногим больше Lada Xray, скроенного на платформе B0. Слухи о том, что в основу преемника Lada 4x4 ляжет именно эта "тележка", ходят так давно, что даже если бы это было неправдой, то АвтоВАЗ в это должен был уже сам уверовать и реализовать.

Фото: Виталий Архиреев
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Кросс-купе Renault Arkana тоже создан на B0, правда, несколько модифицированной усилиями российских специалистов, но самое интересное, что в ОТТС "француза" в качестве одной из производственных площадок указан тольяттинский АвтоВАЗ.

Можно предположить, что наследник Lada 4x4 окажется родственником Arkana? Наверное да, но смущает размер колёсной базы: 2,7 метра многовато для заявленных габаритов Lada 4x4 Vision.

Lada 4x4 актуального поколения представлен на рынке в трёх- и пятидверном типах кузова. Вне зависимости от комплектации, внедорожник оснащается 83-сильным бензиновым восьмиклапанником объёмом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода. Цена на внедорожник стартует от 518 900 рублей.

Фото: www1.fips.ru
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#Lada