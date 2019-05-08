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08.05.2019 12:00
Рубрика: Общество

Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Португалии нашли объяснение странным явлениям, происходящим у побережья этой страны, и предупредили об угрозе разлома земной коры.

Исследование еще не было опубликовано в рецензируемых научных журналах. Однако, как сообщает National Geographic, морской геолог из Лиссабонского университета Жуан Дуарте представил отчет о нем на собрании Европейского союза геонаук.

Фото: YouTube
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Работа базируется на изучении данных о мощном землетрясении, произошедшем в 1969 году. Оно вызвало цунами, которое, к счастью, не привело к жертвам.

Дуарте и его команда обратили внимание на то, что точно на том же месте еще более мощное землетрясение произошло в 1755 году. Оно вошло в историю как Великое лиссабонское землетрясение, поскольку почти полностью уничтожило город Лиссабон и унесло около 100 тысяч жизней

Геологи представили объяснение событиям полувековой давности. По их мнению, литосферная плита у побережья Португалии буквально расслаивается - ее нижняя часть отходит от верхней.

Этот природный феномен еще ни разу не наблюдался человеком. Он считается гипотетическим. Чтобы проверить свою гипотезу, команда Дуарте смоделировала условия разлома плиты, основываясь на сейсмологических данных 1969 года.

Несколько томографических моделей подтвердили, что аномальные сдвиги на границе океанической и континентальной плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 километров.

Если выводы будут подтверждены, то новая работа станет первым доказательством того, что океаническая плита находится в процессе разлома. Кстати, это может привести к уменьшению объема Атлантического океана.

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