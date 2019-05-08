С 1 июня возобновится судоходство в районе Тушинского тоннеля

В районе Тушинского тоннеля возобновится судоходство по каналу имени Москвы 1 июня. Об этом сообщил " РГ" руководитель канала имени Москвы Герман Елянюшкин.

- Все работы идут согласно планам, помешать сможет только дождь, поскольку бетонная подготовка завершена, начинаем выстилать суглинистый замок, а его раскатывать при дожде нельзя, - рассказал "РГ" Елянюшкин. - Но работа идет в три смены, и на праздники режим работы не изменится.

Напомним, что днем 10 января движение транспорта в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли из-за подмыва грунта. В результате утечки воды на внешней стороне насыпи канала возле шлюза №8 образовался провал грунта глубиной 5 метров и площадью 50 квадратных метров. Причиной ЧП стали недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении в 2000 году. К таким выводам пришла межведомственная комиссия Ространснадзора, проводившая расследование инцидента.

Отметим, что сроки навигации на внутренних водных путях Московского бассейна не изменились: перевозки по рекам Центральной России начались по графику - 24 апреля. А вот движение между шлюзами 7, 8 и 9 возобновят к 1 июня. Отметим, что по данным канала имени Москвы, на этом участке следуют транзитные и грузовые суда. На их долю приходится около 1 процента от общего числа перевозок. Пассажирское судоходство на этом участке отсутствует из-за длительного по времени прохождения этих шлюзов.