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08.05.2019 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавший с места ДТП под Калугой водитель попал в реанимацию

Текст: Анна Скудаева (Калуга)

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сбежавший с места смертельной аварии под Калугой, через 150 километров вновь попал в ДТП и оказался в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Следствие в Калужской области предъявило обвинение 67-летнему жителю Московской области, которого подозревают по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставление места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, около полудня 2 мая на 94 километре автодороги М3 "Украина" на территории Калужской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser нарушил правила дорожного движения и протаранил две иномарки Chevrolet и Daewoo, которые двигались в попутном с ним направлении. Удар оказался настолько сильным, что после столкновения с внедорожником Chevrolet вылетела на встречную полосу, где протаранила машину Toyota Corolla, которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилем Honda.

В салоне Toyota Corolla помимо женщины-водителя находились ее мать и шестеро детей в возрасте от одного года до 12 лет.

- Пострадавшие являются родственниками, проживают в поселке Селятино Московской области и в день аварии ехали домой с дачи. Обе женщины - многодетные матери. В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летнияя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Москвы, водитель автомашины Toyota Corolla и двое детей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте, - сообщили в СК.

Кроме них в областную больницу доставили пострадавшего в аварии водителя Chevrolet.

Проведенное сразу после ДТП медицинское освидетельствование показало, что все водители были трезвыми.

Фото: iStock
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Вскоре после этого предполагаемый виновник аварии, получив информацию о пострадавших, покинул место происшествия. Однако далеко ему уехать не удалось.

- В тот же день около 16 часов на 245 километре автодороги М3 "Украина" на территории Сухиничского района произошло второе ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением обвиняемого, который столкнулся с трактором и съехал в кювет, - пояснили в СК.

Мужчину доставили в реанимацию. Как только он пришел в себя, его допросили, а затем ему было предъявлено обвинение, с которым он согласился.

В СК отметили, что сторона защиты "принимает меры к компенсации вреда, причиненного преступлением" и принесла извинения пострадавшей семье. Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до семи лет заключения.

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