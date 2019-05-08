Соучастнику убийства Политковской отказали в УДО

Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении бывшему столичному полицейскому Дмитрию Павлюченкову, осужденному за участие в убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2012 года бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы майор Дмитрий Павлюченков был приговорен к 11 годам лишения свободы за помощь в убийстве журналистки. Как было установлено в ходе слушаний, полицейский по заданию организатора убийства Лом-Али Гайтукаева организовал слежку за Анной Политковской, выяснил маршруты и график ее перемещений, затем передал собранную информацию заказчику. Павлюченков также купил и передал убийцам пистолет, из которого была застрелена журналистка.

Бывший полицейский полностью признал вину и заключил сделку со следствием, дело против него рассматривалось в особом порядке. Остальные фигуранты дела получили от 12 до 20 лет лишения свободы.

Позже защита Павлюченкова неоднократно подавала ходатайства об отсрочке исполнения приговора, поскольку осужденный страдает эпилепсией. Все ходатайства были отклонены.