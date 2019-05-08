На Алтае нашли тела трех попавших под лавину туристов

В ходе поисково-спасательной операции в районе Южно-Чуйского хребта обнаружены тела трех попавших под лавину жителей Новосибирска.

- Спасатели нашли тела троих погибших туристов, - сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в Instagram.

- Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты, - отметил Хорохордин. - Предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.

Поиски остальных пропавших без вести продолжаются.

Как сообщала "РГ", к месту предполагаемого схода лавины в горах Республики Алтай сегодня вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями и кинологами из Горно-Алтайска и Абакана. Поисково-спасательные подразделения Республики Алтай приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, группа новосибирских туристов-экстремалов попала под снежную лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая. По предварительным данным, из 9 человек выжили только две девушки. Сегодня они смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся.