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08.05.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае нашли тела трех попавших под лавину туристов

Текст: Наталья Граф (Республика Алтай)

В ходе поисково-спасательной операции в районе Южно-Чуйского хребта обнаружены тела трех попавших под лавину жителей Новосибирска.

- Спасатели нашли тела троих погибших туристов, - сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в Instagram.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай
На поиски пропавших в горах Алтая туристов вылетели два вертолета

- Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты, - отметил Хорохордин. - Предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.

Поиски остальных пропавших без вести продолжаются.

Как сообщала "РГ", к месту предполагаемого схода лавины в горах Республики Алтай сегодня вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями и кинологами из Горно-Алтайска и Абакана. Поисково-спасательные подразделения Республики Алтай приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, группа новосибирских туристов-экстремалов попала под снежную лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай 6 мая. По предварительным данным, из 9 человек выжили только две девушки. Сегодня они смогли добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся.

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Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета.

Публикация от Олег Хорохордин (@khorokhordin.official)

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск СФО Новосибирская область Новосибирск
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