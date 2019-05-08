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08.05.2019 18:33
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину

Текст: Иван Карташов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 13-14 мая в Сочи с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию вокруг Венесуэлы, Сирии и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Фото: AP Photo
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"В соответствии с достигнутой договоренностью 13-14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майк Помпео. В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине", - говорится в сообщении ведомства.

О визите государственного секретаря США в Сочи для встречи с Лавровым стало известно по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран в Финляндии.

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