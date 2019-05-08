Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.

Ранее в СМИ появилась информация, что жильцам пришли счета с дополнительными суммами - это были пени за все прошедшие месяцы 2019 года. Однако, как сообщили РИА Новости в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, никаких штрафов жителям быть начислено не должно и платить их не надо. Все суммы должны быть выставлены только по факту потребления услуг.

Сейчас в доме проводятся строительно-монтажные работы. Их должны закончить ко Дню города, 28 июня. Тем жителям, кто решил не возвращаться в свои квартиры до окончания ремонта, на три месяца продлили компенсацию средств на аренду другого жилья.

Напомним, в результате взрыва в десятиэтажном доме по проспекту Карла Маркса, 164 частично обрушился подъезд №7. Трагедия унесла жизни 39 человек. Дом впоследствии официально разделили на две части.