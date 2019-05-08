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08.05.2019 11:28
Рубрика: Легковые авто

Седан Tesla Model S прошел проверку глубокой лужей и не утонул

Текст: Евгений Костин

Ричард Рихтер опубликовал в Twitter видео с подписью: "Если это не реклама Tesla, то я не знаю, что это такое". В коротком ролике седан Tesla Model S проезжает по огромной луже, образовавшейся в результате паводка. Водитель электромобиля решил не замедляться перед водной преградой и благополучно преодолел её. В шутку можно предположить, что таким образом владелец Tesla проверял аккумуляторные блоки и электронику на герметичность.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Tesla подвергается подобному испытанию. Ещё в 2016 году водитель на чёрном Model S проехал по затопленному тоннелю в Казахстане.

Фото: Auto.mail.ru
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Тогда Илон Маск, основатель компании Tesla, отреагировал на видео в своей Twitter-аккаунте: "Мы, разумеется, не рекомендуем так экстремально эксплуатировать автомобиль, но да, Tesla Model S может на какое-то время превратиться в лодку и грести при помощи вращающихся колёс".

На момент проведения "испытаний" Tesla были исправны, но нет никаких гарантий и свидетельств того, что случилось с машинами в дальнейшем: возможно, какие-то элементы вышли из строя. И стоит иметь в виду, что получить в таких случаях страховку довольно проблематично.

Ранее "Российская газета" рассказывала об испытаниях на бездорожье кроссовера Tesla Model X, который чешские журналисты попытались утопить в грязи.

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#Tesla