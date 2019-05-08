Седан Tesla Model S прошел проверку глубокой лужей и не утонул

If this isn’t a commercial for Tesla then I don’t know what is. pic.twitter.com/Fid0A9L2lr — Richard Richter (@Ricardo_Lee_) 3 мая 2019 г.

Ричард Рихтер опубликовал в Twitter видео с подписью: "Если это не реклама Tesla, то я не знаю, что это такое". В коротком ролике седан Tesla Model S проезжает по огромной луже, образовавшейся в результате паводка. Водитель электромобиля решил не замедляться перед водной преградой и благополучно преодолел её. В шутку можно предположить, что таким образом владелец Tesla проверял аккумуляторные блоки и электронику на герметичность.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Tesla подвергается подобному испытанию. Ещё в 2016 году водитель на чёрном Model S проехал по затопленному тоннелю в Казахстане.

Тогда Илон Маск, основатель компании Tesla, отреагировал на видео в своей Twitter-аккаунте: "Мы, разумеется, не рекомендуем так экстремально эксплуатировать автомобиль, но да, Tesla Model S может на какое-то время превратиться в лодку и грести при помощи вращающихся колёс".

На момент проведения "испытаний" Tesla были исправны, но нет никаких гарантий и свидетельств того, что случилось с машинами в дальнейшем: возможно, какие-то элементы вышли из строя. И стоит иметь в виду, что получить в таких случаях страховку довольно проблематично.

Ранее "Российская газета" рассказывала об испытаниях на бездорожье кроссовера Tesla Model X, который чешские журналисты попытались утопить в грязи.