Владислав Третьяк: Любая ошибка чревата катастрофой

Хоккеистам сборной России необходимо продемонстрировать лучшие качества, чтобы бороться за "золото" чемпионата мира, поскольку каждый матч будет сродни финалу. Такое мнение в беседе с журналистами выразил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Мы гордимся нашей командой и уверены, что она выступит профессионально. Но любая ошибка чревата катастрофой, только дисциплина и командная игра может привести к победе, - заявил Третьяк. - Уверен, что тренеры сформируют сильные звенья. Команда готова к тому, чтобы показать хороший хоккей".

Ранее сегодня был объявлен расширенный состав нашей команды, в который вошло 27 игроков. Кроме того, было объявлено имя капитана сборной России на ЧМ-2019 - им станет Илья Ковальчук. Он при этом подчеркнул, что единоличного лидера у сборной нет.

"Отличная команда собралась, нет проблем в коллективе. Мы не делим лидерство, у нас 22 лидера. И неважно, у кого какая нашивка, мы играем за герб, который у нас на груди", - сказал Ковальчук.

Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России будет выступать в группе В, матчи которой примет Братислава. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.