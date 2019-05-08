Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3

Компания Volkswagen открывает новую главу в своей истории: сегодня, 8 мая 2019 года, компания начинает прием заказов на покупку первого серийного электромобиля, который получил название ID.3. Первым покупателям предоставят привлекательные бонусы в виде бесплатной годовой зарядки и атрибутики специальной серии.

Всего к заказу доступно 30 000 электрохэтчей VW ID.3. Они будут представлены в специальном издании 1st, которое будет представлено в четырёх цветах и трёх версиях.

В топовой ID.3 1ST Max у авто будет панорамная крыша и мультимедиа с функцией дополненной реальности. Владельцы первых ID.3 смогут в течение года подзаряжать аккумуляторы своих хэтчбеков бесплатно, в том числе и на станциях сети Ionity.

У ID.3 будет три модификации с запасом хода 330, 420 и 550 км. Автомобили, выпущенные в рамках стартовой серии 1st Edition, будут иметь средний диапазон. В компании ожидают, что именно на них в будущем придётся основная часть продаж.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Пока оформить предзаказ можно только в Германии. Депозит составляет всего тысячу евро. Дилеры начнут принимать заявки на приобретение в других странах Европы после Франкфуртского автосалона, который пройдёт в сентябре.

Производство запланировано на конец года, но первые автомобили доберутся до клиентов только в середине 2020-го. Volkswagen планирует продавать до 100 000 электромобилей в год.

Как ранее сообщала "Российская газета", наиболее важными рынками в Европе для ID.3 будут Норвегия, Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания и Австрия.

Вслед за хэтчбеком Volkswagen выпустит ещё несколько электрокаров, которые были продемонстрированы в концептуальном виде: ID. Crozz, ID. Vizzion и ID. Roomzz. По аналогии с ID.3, каждая из последующих моделей получит цифру в названии и приставку ID.

На презентации новинки представители компании объяснили, что значит число 3: ID.3 - третий автомобиль после Beetle и Golf, который станет эпохальным, во-вторых, тройка - идентификатор, указывающий на принадлежность автомобиля к компактному сегменту. Поэтому сейчас можно пофантазировать, как Volkswagen назовёт, к примеру, будущий электро-SUV.