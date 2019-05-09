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09.05.2019 22:42
Рубрика: Легковые авто

Названы самые доступные и самые дорогие китайские автомобили в России

Текст: Андрей Полухин

Самым доступным китайским автомобилем на российском рынке является компактный кроссовер Chery Tiggo 2. Базовая версия этой модели - с полуторалитровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой передач - оценивается в 673 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В топ-5 наиболее дешевых "китайцев" также вошли приподнятный хэтчбек Lifan X50 (стоит от 689 900), седан Lifan Solano (от 709 900), кроссовер Brilliance V5 (от 726 900) и седан Geely Emgrand 7 (от 735 990).

Как отмечает портал "Цена Авто", все представленные в этом рейтинге автомобили имеют атмосферные бензиновые моторы (объемом 1,5 литра, за исключением кроссовера от Brilliance с 1.6), механические коробки передач и передний привод.

Напомним, как уже сообщала "РГ", китайские автомобили перестали формировать топ-10 самых доступных легковушек в России, как это было прежде. Во-первых, откровенно бюджетные седаны (например, Brilliance H230 и FAW Oley) из ассортимента компаний в России исчезли. Во-вторых, цены на машины из Поднебесной значительно выросли.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Для иллюстрации последнего тезиса приведем топ-5 самых дорогих китайских автомобилей в России: внедорожник Haval H9 (2 712 000 рублей в топовой комплектации), внедорожник Foton Sauvana (2 024 900), седан Geely Emgrand GT (1 739 000), кроссовер Geely Atlas (1 639 990) и пикап Foton Tunland (1 599 900).

#Geely #Chery #Lifan #Haval