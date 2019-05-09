На Алтае найдено тело четвертого погибшего туриста

На Южно-Чуйском хребте обнаружено тело четвертого погибшего туриста из группы, попавшей под лавину шестого мая.

Как сообщил ТАСС представитель СУ СКР по Республике Алтай, тело доставят в Горно-Алтайск для опознания.

По данным регионального ГУ МЧС России, поисковые работы на месте трагедии возобновили сегодня в пять утра по местному времени. В них участвуют 30 спасателей. Это три группы по десять человек, в том числе семь кинологических расчетов. Две группы работают на месте схода лавины, одна осуществляет поиск по гребню горы Металлург. Поиски ведутся на участке 60 на 100 метров, глубина снега достигает пяти метров, сохраняется опасность схода лавины.

Девять альпинистов из Новосибирска попали под лавину шестого мая. Двум девушкам удалось спастись, спустя двое суток они добрались до села Кош-Агач и сообщили о случившемся. Вчера были найдены тела трех человек из группы.

Сейчас в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших. С ними работают психологи.