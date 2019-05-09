В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады

В регионах Северо-Запада сотни тысяч человек посетили парады, выставки в честь Дня Победы. Как в крупных городах, так и в поселках прошли шествия "Бессмертного полка".

В Санкт-Петербурге состоялся военный парад, в котором участвовали более 4,5 тысячи офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев. В авиационной части парада были вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28, самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, Су-24МР, истребители МиГ-31, многоцелевые боевые самолеты Су-34.

В Доме дружбы Ленинградской области открылась документальная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто". Здесь представлены копии наградных листов, регистрационных карточек, а также фотографии из фондов и личных семейных архивов. Выставку архивных документов дополнила тематическая подборка книг Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и выставка картин художников, участников проекта "Этновзгляд".

В Мурманске в исторической части парада участвовали два американских средних танка M3 Lee и М4А2 "Sherman", поставлявшихся в СССР по Ленд-лизу. Они были подняты со дна Баренцева моря водолазами Северного флота и отреставрированы военнослужащими. Кроме этого, своим ходом проследовали восстановленные военные мотоциклы ВМ-650, легендарная "трехтонка" ЗиС-5, первый отечественный "внедорожник" ГАЗ-69 и послевоенный грузовик ГАЗ-63. Над памятником мурманскому "Алеше" пролетели 16 современных самолетов и вертолетов.

В Калининграде в честь Дня Победы дали салют из пушек, с которыми брали Кенигсберг. Парады с участием военнослужащих Балтийского флота и военной техники состоялись как в самом Калининграде, так и в городах области - Балтийске, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота, Гусеве и Советске.

По площади Победы в Калининграде прошли более двух тысяч военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, а также более 70 единиц боевой техники. Это танки Т-72, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы "Панцирь - С1", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град" и другие.

В 22 часа в Санкт-Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, небо над Северной столицей украсят огни более полутора тысяч фейерверков. Салют станет завершением торжественных мероприятий и в других городах Северо-Запада.