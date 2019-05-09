Новости

В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте 16:39
Спасатели подняли Знамена Победы на горные вершины Крыма 16:37
Исследование: ожирение взрослых приобретает масштаб эпидемии 16:24
Мурманск отметил День Победы парадом авиации и раритетных танков 16:22
Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" 16:21
Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты 16:12
Под Тверью лось отправил в больницу двух человек 15:56
В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады 15:55
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки 15:53
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи 15:40
Макрон предложил обсудить ядерную сделку с Ираном на саммите ЕС 15:14
В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35 15:01
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная боевая техника 15:00
Посол РФ: Народы Югославии внесли важный вклад в победу над фашизмом 14:47
В Туле на парад вышли боевые роботы 14:45
Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе 14:40
В Симферополе в "Бессмертном полку" прошли 47 тысяч человек 14:39
В Петербурге стартовала "Регата Победы" 14:36
МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 9 мая 14:21
США запустили баллистическую ракету 14:18
На Кубани Парад Победы собрал около 200 тысяч человек 14:14
Александр Беглов в "Бессмертном полку" пройдет с портретами отца и дяди 13:45
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии 13:32
Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве 13:31
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 15:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады

Текст: Светлана Цыганкова

В регионах Северо-Запада сотни тысяч человек посетили парады, выставки в честь Дня Победы. Как в крупных городах, так и в поселках прошли шествия "Бессмертного полка".

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная боевая техника

В Санкт-Петербурге состоялся военный парад, в котором участвовали более 4,5 тысячи офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев. В авиационной части парада были вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28, самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, Су-24МР, истребители МиГ-31, многоцелевые боевые самолеты Су-34.

В Доме дружбы Ленинградской области открылась документальная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто". Здесь представлены копии наградных листов, регистрационных карточек, а также фотографии из фондов и личных семейных архивов. Выставку архивных документов дополнила тематическая подборка книг Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и выставка картин художников, участников проекта "Этновзгляд".

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35

В Мурманске в исторической части парада участвовали два американских средних танка M3 Lee и М4А2 "Sherman", поставлявшихся в СССР по Ленд-лизу. Они были подняты со дна Баренцева моря водолазами Северного флота и отреставрированы военнослужащими. Кроме этого, своим ходом проследовали восстановленные военные мотоциклы ВМ-650, легендарная "трехтонка" ЗиС-5, первый отечественный "внедорожник" ГАЗ-69 и послевоенный грузовик ГАЗ-63. Над памятником мурманскому "Алеше" пролетели 16 современных самолетов и вертолетов.

В Калининграде в честь Дня Победы дали салют из пушек, с которыми брали Кенигсберг. Парады с участием военнослужащих Балтийского флота и военной техники состоялись как в самом Калининграде, так и в городах области - Балтийске, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота, Гусеве и Советске.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Туле на парад вышли боевые роботы

По площади Победы в Калининграде прошли более двух тысяч военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, а также более 70 единиц боевой техники. Это танки Т-72, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы "Панцирь - С1", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град" и другие.

В 22 часа в Санкт-Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, небо над Северной столицей украсят огни более полутора тысяч фейерверков. Салют станет завершением торжественных мероприятий и в других городах Северо-Запада.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область День Победы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки