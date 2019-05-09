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09.05.2019 16:12
Рубрика: Легковые авто

Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты "Автостата" вместе с издательством "За рулем" решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают, а насколько расходятся с реальностью.

Как показал онлайн-опрос, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют "автомобилем мечты".

Фото: Пресс-служба ГК АТС
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40,4% подтвердили, что имеют автомобиль, который их устраивает, но мечтой не является. Еще 17,9% автовладельцев управляют моделью, на которую хватило денег. 11,7% согласились, что их автомобиль не мечта, но ездить можно. 7,4% россиян нейтрально относятся к машине, для них это лишь средство передвижения. Еще 5% рассказали, что их автомобиль перестали выпускать.

Аналитики отмечают, что в прошлом году 46% россиян назвали автомобилем мечты кроссовер и внедорожник. 

Что касается полного привода, число его поклонников снизилось (с 65 до 55%). Для отдельной категории опрошенных не столь важно его наличие - достаточно высокого клиренса. Кроме того, полный привод - это еще и дополнительные расходы, как при покупке, так и при обслуживании автомобиля.

Фото: Getty Images/ Robert Hradil
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Также стало меньше тех, кто хотел бы иметь дизельный мотор, в то время как сторонников бензинового двигателя прибавилось (с 64 до 70%).

"Все-таки за последние годы разница в цене между дизтопливом и бензином нивелировалась. Да и отголоски "дизельгейта" тоже могли сказаться", - объясняют эксперты.

При этом если в мае 2015 года в предпочтениях автовладельцев самыми популярными мощностными характеристиками моторов были 150 - 200 л.с. (33%), то спустя три года пожелания россиян устремлены в сторону агрегатов мощностью 100 - 150 л.с. (44%).

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