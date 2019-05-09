Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей и ветеранов с Днем Победы - его видеообращение опубликовал телеканал "Москва 24". Градоначальник подчеркнул, что память о подвиге участников Великой Отечественной войны не теряет своей актуальности, хотя с мая 1945 года выросли уже три поколения.

"Хотя время неумолимо, вы - победители в Великой Отечественной войне - и сегодня среди нас, - сказал Собянин. - Тогда вам было всего 18-20, сейчас - уже за 90. Несмотря на физические недуги, вы не стареете душой и по-прежнему в строю. У каждого поколения своя судьба. На вашу долю выпали самые страшные испытания".

Мэр назвал День Победы самым близким и дорогим праздником для каждого гражданина России и напомнил о ключевых праздничных мероприятиях, который пройдут в Москве. Среди них - начавшийся в 10:00 Парад Победы на Красной площади, а также шествие "Бессмертного полка", вечерние салюты и многое другое.

Посмотреть точное расписание мероприятий, адреса площадок и другие подробности праздника в столице можно на портале mos.ru - там Дню Победы посвящен отдельный раздел. Свои программы 9 Мая есть практически у каждого московского музея, парка, библиотеки, культурного центра. Информацию об этом можно найти на их сайтах.