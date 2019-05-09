"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Аяксом" и пробился в финал ЛЧ

Вторым финалистом Лиги чемпионов сезона 2018/19 стал "Тоттенхэм". В полуфинале лондонцы в невероятной по драматургии встрече победили "Аякс".

"Мы еще в игре. Счет всего лишь 0:1", - говорил до матча главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

В нынешней Лиге чемпионов все уже привыкли к сенсациям. "Ливерпуль" невероятным образом выбил "Барселону", ранее "Аякс" расправился с "Реалом" и "Ювентусом". Справедливости ради, выход лондонской команды в финал даже после домашнего поражения не казался чем-то невозможным. Но к перерыву ответной встречи в Амстердаме "Тоттенхэм" проигрывал 0:2. А в сумме - 0:3.

Голы Матейса де Лигта и Хакима Зиеша, казалось, почти решили исход противостояния. В перерыве Почеттино выпустил Фернандо Льоренте. Ход аргентинца сработал: высокорослый форвард выигрывал почти всю борьбу, за счет чего англичане стали больше атаковать и нагнетать напряжение у чужих ворот.

И все же героем вечера стал Лукас Моура. С 55-й по 59-ю минуты бразилец забил два мяча и вернул интригу. К чести "Аякса", они отошли от этого и отодвинули игру от своих ворот. Отличный шанс оформить дубль был у Зиеша, но марокканец пробил в штангу. А уже на 96-й минуте Моура точным ударом в угол принес "Тоттенхэму" невероятную победу - 3:2!

К слову, лондонский клуб впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Там его соперником будет "Ливерпуль". Матч пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико".