В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте

В Киеве полиция задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналога "Бессмертного полка") Елену Бережную. Власти утверждали, что ее одежда выдержана в цветах георгиевской ленты, сообщает портал strana.ua.

Активистку остановили у станции метро "Арсенальная", когда она направлялась к месту проведения шествия. Поводом к задержанию стали цвета георгиевской ленты на футболке Бережной.

В 2018 году Бережную также задерживали из-за георгиевской ленты. Напомним, с 2015 года на Украине проводится кампания декоммунизации. С июня 2017 года изготовление и публичная демонстрация георгиевской ленты наказываются штрафом до 2,5 тысячи гривен с конфискацией ленты или "предметов, содержащих ее изображение". За повторное нарушение грозит административный арест сроком до 15 суток.

Между тем акция "Бессмертного полка" в Киеве прошла организованно. Националисты пытались проникнуть в колонны демонстрантов и нарушить ход процессии, однако полиция приняла своевременные меры. Тем не менее, отмечают эксперты, Украина все еще остается "страной Порошенко", где задерживают лишь за напоминание о георгиевской ленте. Силовики борются не с радикалами, а добропорядочными гражданами, которые имеют другие взгляды на историю. Многочисленная акция в Киеве стала протестом против попрания исторической памяти. Во время Великой Отечественной войны 2000 украинцев стали Героями Советского Союза за ратные подвиги.