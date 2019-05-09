Новости

В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте 16:39
Спасатели подняли Знамена Победы на горные вершины Крыма 16:37
Исследование: ожирение взрослых приобретает масштаб эпидемии 16:24
Мурманск отметил День Победы парадом авиации и раритетных танков 16:22
Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" 16:21
Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты 16:12
Под Тверью лось отправил в больницу двух человек 15:56
В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады 15:55
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки 15:53
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи 15:40
Макрон предложил обсудить ядерную сделку с Ираном на саммите ЕС 15:14
В Петрозаводске над военным парадом пролетели истребители Су-35 15:01
В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная боевая техника 15:00
Посол РФ: Народы Югославии внесли важный вклад в победу над фашизмом 14:47
В Туле на парад вышли боевые роботы 14:45
Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе 14:40
В Симферополе в "Бессмертном полку" прошли 47 тысяч человек 14:39
В Петербурге стартовала "Регата Победы" 14:36
МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 9 мая 14:21
США запустили баллистическую ракету 14:18
На Кубани Парад Победы собрал около 200 тысяч человек 14:14
Александр Беглов в "Бессмертном полку" пройдет с портретами отца и дяди 13:45
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии 13:32
Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве 13:31
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 16:39
Рубрика: В мире

В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте

Текст: Александр Саможнев

В Киеве полиция задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналога "Бессмертного полка") Елену Бережную. Власти утверждали, что ее одежда выдержана в цветах георгиевской ленты, сообщает портал strana.ua.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве началось шествие "Бессмертного полка"

Активистку остановили у станции метро "Арсенальная", когда она направлялась к месту проведения шествия. Поводом к задержанию стали цвета георгиевской ленты на футболке Бережной.

В 2018 году Бережную также задерживали из-за георгиевской ленты. Напомним, с 2015 года на Украине проводится кампания декоммунизации. С июня 2017 года изготовление и публичная демонстрация георгиевской ленты наказываются штрафом до 2,5 тысячи гривен с конфискацией ленты или "предметов, содержащих ее изображение". За повторное нарушение грозит административный арест сроком до 15 суток.

Между тем акция "Бессмертного полка" в Киеве прошла организованно. Националисты пытались проникнуть в колонны демонстрантов и нарушить ход процессии, однако полиция приняла своевременные меры. Тем не менее, отмечают эксперты, Украина все еще остается "страной Порошенко", где задерживают лишь за напоминание о георгиевской ленте. Силовики борются не с радикалами, а добропорядочными гражданами, которые имеют другие взгляды на историю. Многочисленная акция в Киеве стала протестом против попрания исторической памяти. Во время Великой Отечественной войны 2000 украинцев стали Героями Советского Союза за ратные подвиги.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки