Австрия назвала "Северный поток-2" главным источником газа

Поставки сжиженного природного газа из США возможны, но не должны полностью заменять газопровод "Северный поток-2". Такое заявление сделала Маргарет Шрамбок, министр экономики Австрии.

"Мы поддерживаем российский проект. Он необходим, когда речь идет о долгосрочном энергоснабжении Европы", - подчеркнула Шрамбок. По ее словам, Австрия поддерживает и другие каналы транспортировки "голубого топлива", но не вместо "Северного потока - 2", а как дополнение к нему.

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.

Напомним, крупный российский проект по обеспечению Европы газом - это две трубы, проложенные, в том числе, по дну Балтийского моря. При использовании "Северного потока-2" страны ЕС смогут каждый год экономить по восемь миллиардов евро.

Сейчас уже проложено более тысячи километров двух ниток. А 30 апреля судно Solitaire начало укладку газопровода "Северный поток-2" в российских водах. Строительные работы продолжаются на российском и германском береговых участках в начальной и конечной точках газотранспортной системы.