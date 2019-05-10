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10.05.2019 22:47
Рубрика: В мире

Япония пригласила Путина на церемонию интронизации императора Нарухито

Текст: Александр Ленин

Японская сторона пригласила президента России Владимира Путина на церемонию интронизации нового императора страны Нарухито, которая пройдет 22 октября.

"Япония направила приглашения президенту (Владимиру Путину - прим. "РГ") как главе Российской Федерации", - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Японии в РФ. Помимо российского лидера, соответствующие приглашения получили первые лица других зарубежных государств.

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Напомним, что Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола его отца - Акихито. Последний занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Монарх ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. Одновременно со вступлением на трон нового императора в Японии началась новая эпоха "Рэйва".

Император Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Он серьезно увлекается музыкой и ведет активный образ жизни, в частности, любит спорт.

Императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата, который в разное время работал в посольстве Японии в Москве. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. Они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко.

У монаршей четы нет сыновей, в связи с чем следующим на Хризантемовый трон формально претендует 53-летний Акисино, родной брат Нарухито. Вторым в ряду наследников значится принц Хисахито, 12-летний сын Акисино.

В мире Восточная Азия Япония
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