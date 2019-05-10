Япония пригласила Путина на церемонию интронизации императора Нарухито

Японская сторона пригласила президента России Владимира Путина на церемонию интронизации нового императора страны Нарухито, которая пройдет 22 октября.

"Япония направила приглашения президенту (Владимиру Путину - прим. "РГ") как главе Российской Федерации", - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Японии в РФ. Помимо российского лидера, соответствующие приглашения получили первые лица других зарубежных государств.

Напомним, что Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола его отца - Акихито. Последний занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Монарх ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. Одновременно со вступлением на трон нового императора в Японии началась новая эпоха "Рэйва".

Император Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Он серьезно увлекается музыкой и ведет активный образ жизни, в частности, любит спорт.

Императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата, который в разное время работал в посольстве Японии в Москве. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. Они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко.

У монаршей четы нет сыновей, в связи с чем следующим на Хризантемовый трон формально претендует 53-летний Акисино, родной брат Нарухито. Вторым в ряду наследников значится принц Хисахито, 12-летний сын Акисино.