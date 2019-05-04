Новый император Японии впервые обратился к народу с речью

Новый император Японии впервые появился на публике и поприветствовал собравшихся у дворца людей.

"Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания", - сказал Нарухито, находясь на специально оборудованном балконе.

Поприветствовать монарха и других членов императорской семьи собрались тысячи японцев. Напомним, церемония интронизации нового императора состоялась первого мая. Ранее 85-летний император Акихито решил отойти от дел в связи с преклонным возрастом и передать престол своему 59-летнему сыну Нарухито. С 1 мая в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".