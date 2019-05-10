Кабриолет Lada Niva продают за 290 тысяч рублей

Не секрет, что Lada 4x4 является самой популярной нашей машиной в Европе. Каких только версий легендарной модели не видел свет. Так, например, в Германии два года назад продавали "Ниву", получившую в названии приставку Freestyle.

У нее на 5 см увеличен дорожный просвет, вместо стандартных шин использованы BF Goodrich MT 215/75R15, установлены электролебедка, шноркель, багажник и светодиодная "люстра" на крыше, силовые дуги, светодиодные фары.

А сегодня появилась новость о том, что итальянский автосалон Barbetti Motors, занимающийся продажей подержанных машин, выставил на продажу кабриолет Lada Niva 1991 года.

Напомним, что такие "Нивы" выпускались для Европы в 80-х годах по спецзаказу. Данная модель примечательна тем, что в ней отсутствует не только крыша, но и задние стойки кузова. Кроме того, над головами пассажиров появилась усиленная дуга безопасности, а вместо крышки багажника - откидной борт.

Примечательно, что этот экземпляр "Нивы" оснащен 1,6-литровым мотором, работающим на сжиженном газе. Пробег автомобиля - 110 тысяч км, что для такого возраста машины совсем маленький показатель. Цена выставленного лота - 4 тысячи евро (290 тысяч рублей по актуальному курсу).

Ранее "РГ" первой сообщила о том, что АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4. Автомобиль дает представление о том, как может выглядеть новый SUV марки. Дизайнеры черпали вдохновение в актуальной Lada 4x4, о чем говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и зрительно закамуфлированные задние двери, которые визуально делают автомобиль трёхдверным, как оригинальный Lada 4x4.

Ожидается, что серийная версия нового поколения легендарной "Нивы" появится в 2022 году.