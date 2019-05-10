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10.05.2019 19:00
Рубрика: Власть

Путин поздравил Конюхова с финишем на первом этапе кругосветки

Текст: Инга Бугулова

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федору Конюхову - знаменитый путешественник завершил первый этап своего кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС", достигнув мыса Горн.

Особенно президент отметил мужество и стойкость мореплавателя в борьбе с океанской стихией, которые "восхищают миллионы людей во всем мире".

"Преодолев холод антарктических ветров и двенадцатибалльные штормы, вы прошли более десяти тысяч километров - от Новой Зеландии до Южной Америки. И впервые в истории сумели достичь Мыса Горн на весельной лодке", - говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также обратил внимание, что и сама уникальная экспедция, и остальные рекорды Федора Конюхова очень важны для воспитания молодежи. Президент пожелал путешественнику здоровья и осуществления новых исследовательских проектов.

Напомним, на то, чтобы пройти первый отрезок кругосветки, путешественнику потребовалось 154 дня. За это время весельную лодку нередко накрывали шторма и отбрасывало назад. Второй этап путешествия предположительно стартует в декабре этого года - Конюхов намерен пройти от мыса Горн до мыса Люин в Австралии. Всего же протяженность кругосветного путешествия, состоящего из трех экспедиций, составит 27 тысяч километров.

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