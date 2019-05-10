Несмотря на сложные погодные условия, поиск туристов из Новосибирска в Горном Алтае продолжается.

По данным пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай, 10 мая с наступлением светлого времени суток спасатели снова приступили к поискам туристов, попавших под лавину.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 6 мая на склоне Южно-Чуйского хребта у подножья горы Металлург. К месту поиска доставлена группировка спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая базируется в Республике Хакасия. В Красноярске в готовности находятся еще 10 спасателей и один кинологический расчет. Всего в поисковых работах принимают участие 30 спасателей и семь кинологических расчетов из трех регионов - Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края. Они оснащены всем необходимым оборудованием для проведения поиска людей под лавиной.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе поисков ухудшилась погода, идет снег. Плохая видимость не позволяет продолжать поиски в темное время суток. Площадь поисков составляет 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает пяти метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка. По информации спасателей, в пятницу поднялся ветер, температура воздуха понизилась, снегопад не прекращается.

"Несмотря на ненастье, спасатели продолжают методично, метр за метром зондировать снежную массу. Вся зона поиска разбита на квадраты, работы выполняются строго по методике поисков людей под лавиной", - отмечено в сообщении ведомства.

Из-за плохой погоды второй день невозможно применение авиации. Спасатели сообщают о проделанном несколько раз в день. К вечеру 10 мая стало известно, что за день ничего обнаружить не удалось. Работы продолжатся до темноты, а затем завтра утром. В МЧС отметили, что такие поисковые работы могут затянуться на неопределенный период времени.

Справка "РГ"

По информации, полученной от Федерации спортивного туризма России, данное восхождение (маршрут 4 категории сложности) являлось спортивным походом в рамках проведения чемпионата Сибирского федерального округа (в заочной форме). Началось оно 1 мая из села Кош-Ачаг, и должно было закончиться 15 мая. По данным федерации, спортсмены, участвующие в походе, имеют большой опыт. Семь человек из группы - члены секции горного туризма Новосибирского госуниверситета (студентов НГУ в составе не было).