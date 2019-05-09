На Алтае спасатели приостановили поиск попавших под лавину туристов

Поиски попавших под лавину туристов в Кош-Агачском районе Республики Алтай приостановлены до утра. В районе поисков ухудшилась погода, пошел снег, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за осадков снизилась видимость, что не позволяет продолжать поисковые мероприятия в ночное время. С 20.00 по местному времени поиски приостановлены. Они возобновятся рано утром 10 мая. Кроме того, из-за ухудшения метеорологической обстановки не удалось доставить в Горно-Алтайск тело четвертого туриста, погибшего при сходе лавины.

Напомним, 6 мая группа из девяти альпинистов из Новосибирска попала под лавину на склоне Южно-Чуйского хребта. Спастись удалось двум девушкам, которые через двое суток смогли самостоятельно добраться до села Кош-Агач. Они и сообщили о произошедшем. Накануне спасательно-поисковые отряды, выдвинувшиеся на место ЧП, обнаружили тела трех членов группы. Сегодня был обнаружен четвертый погибший.

Поисками остальных туристов занимаются 30 спасателей и семь кинологических расчетов из трех республик. Они разбились на три группы - две работают на месте схода лавины, еще одна ведет поиск у подножья горы Металлург. Глубина снега достигает пяти метров. Кроме того, в районе поисков сохраняется опасность схода новой лавины.

За сегодня была обследована территории площадью 1350 квадратных метров. Для возможного усиления группировки в Красноярске в готовности ожидают еще 10 спасателей и одна группа кинологов.

Из Новосибирской области в Горно-Алтайск продолжают прибывать родственники погибших. С ними сейчас работают психологи.