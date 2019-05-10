В порту Усть-Луга стали загружать в танкеры чистую российскую нефть

Российскую экспортную нефть, полностью соответствующую требованиям ГОСТ, начали загружать в танкеры в порту Усть-Луга. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

8 мая чистая нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры. Как отметили в ведомстве, продолжается выполнение намеченного плана по нормализации качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба".

Напомним, что проблема с качеством нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба", возникла в апреле.

Компания "Транснефть" признала, что в сырье превышено содержание хлоридов. В начале мая качественная нефть поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, затем на станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".