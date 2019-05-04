В Беларуси подтвердили поступление чистой нефти из России

По информации белорусского концерна, персоналом лаборатории проведен отбор проб поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту. Судя по предварительным данным, отгрузка нефти начнется уже 5 мая, а ее переработка на НПЗ намечена на день позже, сообщают местные источники.

Они поясняют, что ЛПДС "Мозырь" является головной станцией нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" с резервуарным парком 200 тыс. куб. м. Именно с этой станции нефть поступает на Мозырский НПЗ. Транзитный поток нефти, достигая эту станцию, разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

Как уже сообщал "СОЮЗ", кондиционная российская нефть начала поступать на границу Беларуси 2 мая после того, как 30 апреля была полностью остановлена прокачка для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". Кстати, в РБ прогнозировали, что возобновление транзита российской нефти по ее территории в Европу с загрузкой на уровне 60-65% произойдет 10-11 мая.

Следует напомнить, что проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча.

На четырехсторонних переговорах в пятницу 26 апреля в белорусской столице операторы нефтепровода договорились о техническом решении проблемы. "Транснефть" назвала слив загрязненной нефти в магистральный трубопровод умышленным. Материалы проверки переданы в ФСБ России.