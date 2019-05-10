Топ-10 самых популярных дизельных кроссоверов и внедорожников в России

Россияне очень любят кроссоверы и внедорожники. И если самым популярным новым SUV безоговорочно является Hyundai Creta, то среди дизельных авто в первом квартале этого года уже совсем другие герои.

На первом месте по продажам Mitsubishi Pajero Sport, версия на тяжелом топливе которого с января по март разошлась тиражом в 2273 экземпляра. "Серебро" у Toyota Land Cruiser Prado - этого легендарного японца купили 1727 раз. "Бронза" у любимца дачников и пенсионеров Renault Duster - 1430 реализованных машин.

В топ-5 попали два "корейца" Hyundai Santa Fe и Kia Sorento Prime (1312 и 1273 экземпляра соответственно).

В десятке лучших также оказались BMW Х5 (1234 штуки), BMW Х3 (1065 штук), Toyota Land Cruiser (1026 штук), Mercedes-Benz GLS (985 штук) и Volkswagen Touareg (914 штук).

Как отмечает "Автостат", в январе- марте 2019 года россияне приобрели 30 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. При этом 80% от указанного количества пришлось именно на SUV.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что доля сегмента кроссоверов и внедорожников составляет внушительные 43,6%. В этом году жители нашей страны купили более 160 тысяч машин SUV.