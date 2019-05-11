Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг сообщения об отказе покупать российские С-400 "Триумф". Данная информация, которую он назвал недостоверной, была опубликована в немецком издании Bild.

Сообщалось, что Анкара якобы готова отказаться от сделки под угрозой введения американских санкций и последующего ухудшения экономической ситуации. Между тем Алтун заявил в Twitter, что приобретение систем С-400 у Москвы - это "завершенное дело". "Ваши источники ошибаются. Получите информацию от меня", - написал он.

Напомним, что переговоры Турции и России о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017 году Москва подтвердила заключение контракта на поставку, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна уже внесла аванс за российские комплексы ПВО. Получение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 беспокоит как США, так и их союзников в регионе. Американские власти считают, что действия Турции угрожают безопасности НАТО. США приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле. Первая партия С-400, как ожидается, может поступить в Турцию уже в июле.