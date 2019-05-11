АвтоВАЗ раскрыл свои экспортные планы

Страны Северной Африки и Ближнего Востока станут основными регионами для наращивания в среднесрочной перспективе экспорта автомобилей под брендом Lada. Исключение составит только Иран, где российский автопроизводитель не реализует проекты с мая прошлого года.

"На сегодняшний день Lada успешно развивает свою деятельность с партнерами в Ливане, Иордании, Египте и Тунисе”, - говорится в официальном сообщении российского автогиганта.

В компании также отметили, что для реализации намерений по экспорту заручились поддержкой основного акционера.

"Groupe Renault - оказывает полную поддержку дальнейшему развитию экспортной географии Lada на новых потенциальных рынках”, - сообщает пресс-служба.

Отметим, что заявление о смене экспортных приоритетов произошло на фоне ужесточения экологических норм в европейских странах.

"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время", - заявили "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа.

Кстати, АвтоВАЗ никогда не рассматривал европейский рынок в качестве приоритетного и делал ставку на страны СНГ, Латинскую Америку и Ближний Восток.

По итогам 2018 года компания продала более 360 тысяч автомобилей. Экспорт увеличился на 57 процентов и составил 38 тысяч легковых машин. Больше всего Lada было реализовано в Казахстане - более 13,1 тысячи автомобилей. На втором месте - Беларусь, на третьем - Узбекистан.

Необходимо отметить, что недавно в Монголии открылся первый дилерский центр АвтоВАЗа. Покупателям предлагаются наиболее перспективные модели - седан Lada Vesta Cross, универсал повышенной проходимости Vesta SW Cross и трехдверный внедорожник Lada 4х4. До конца года в Монголии также появятся "внедорожный" хэтчбек Xray Cross, пятидверная Lada 4x4. Линейка будет расширена и за счет популярных в России бюджетников Granta и Largus.