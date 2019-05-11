Клинцевич: Закон о языке может подорвать целостность Украины

Вступление в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля Верховной Радой, заложит мину замедленного действия под целостность Украины, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал решение окружного административного суда Киева, который отказался удовлетворить заявление о запрете Рады Андрею Парубию подписывать закон о языке. Накануне такое заявление подала общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".

"Видимо, упущена последняя возможность заблокировать явно дискриминационный закон", - заявил Клинцевич журналистам. По его словам, вся мировая политическая традиция выступает против того, чтобы пока еще действующий президент Петр Порошенко, ставший "хромой уткой" после разгромного поражения на недавних выборах, принимал окончательное решение по столь неоднозначному закону.

"Но Украина, судя по всему, "играет" по своим правилам", - отметил сенатор. Он также не исключает, что вся "свистопляска" с инаугурацией избранного президента Владимира Зеленского "не в последнюю очередь вызвана тем, что определенные силы на Украине не уверены, что будущий президент подпишет закон о языке".

"С вступлением его в силу под целостность Украины будет подложена мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент", - резюмировал Клинцевич.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предписывает гражданам страны использовать украинский в органах госвласти и местного самоуправления, во всех учебных и медицинских заведениях, а также в сфере обслуживания.

Уходящий президент Петр Порошенко уже заявил, что подпишет закон сразу после его поступления из парламента. Его преемник Владимир Зеленский, напротив, планирует проверить этот документ на предмет соблюдения прав граждан Украины.

Между тем дата инаугурации нового президента, избранного 21 апреля, до сих пор неизвестна. Решение должны принять депутаты Верховной Рады. Сам Зеленский настаивает на 19 мая, в парламенте же настроены назначить церемонию на более поздний срок. Таким образом депутаты хотят не допустить роспуска Рады, ведь по закону она не может быть распущена менее чем за полгода до истечения срока полномочий, т.е. после 28 мая.