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11.05.2019 20:02
Рубрика: В мире

Трамп назвал "простой способ" избежать американских пошлин на товары

Текст: Юрий Когалов
Президент США Дональд Трамп назвал "очень простой" способ избежать американских пошлин на импортируемые в США товары. По его словам, для этого нужно всего лишь переместить производство в Соединенные Штаты.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

"Как избежать тарифов? Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Вашингтон увеличил пошлины с 10 до 25 процентов на ряд товаров из КНР на общую сумму 200 миллиардов долларов. Изменения вступили в силу 10 мая. Этот шаг Трамп связал с крайне медленным прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем.

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

В прошлом году Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины на ряд товаров. Белый дом рассматривал возможность расширения списка, но этого удалось избежать благодаря тому, что в конце 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Этот срок истек 1 марта, однако президент США, довольный на тот момент ходом переговоров, отложил введение повышенных пошлин.

В начале мая Трамп изменил свое решение. С 10 мая тарифы на ряд товаров выросли с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский лидер распорядился ввести очередные пошлины на ввоз китайских товаров. Это касается практически всего оставшегося импорта из КНР, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов в год.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
США обвинили Китай в срыве торговой сделки

Власти Китая обещают принять ответные меры. В то же время Пекин рассчитывает, что сторонам удастся договориться, ведь сейчас в Вашингтоне проходит 11 раунд торговых переговоров США и КНР. "Надеемся на то, что Китай и США продолжат совместную работу для решения существующих проблем, опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества", - отметили в министерстве коммерции КНР.

Эту возможность допускает и сам Трамп. "В течение последних дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами​​​. Отношения между председателем Си Цзиньпином и мной остаются очень прочными, и переговоры о будущем продолжатся. Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, что произойдет в отношении будущих переговоров", - написал американский лидер в Twitter.

В мире США Торговые войны Дональд Трамп
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