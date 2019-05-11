Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинским парламентариям.

Он сравнил Петра Порошенко с хромой уткой и с туристом, "ворующим тапочки в отеле". "Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар - и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - заявил избранный украинский президент.

По его словам, Порошенко делает все возможное, чтобы "максимально - в своих интересах - оттянуть дату ухода с поста".

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко делает необратимое - активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - заявил Владимир Зеленский.