Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал довести до конца расследование факта попадания некачественной нефти в экспортный нефтепровод, что в определенной степени нанесло урон репутации России как поставщика нефти. "Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, сделать выводы персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает", - заявил он.

Материалы разбирательств должны стать основанием для привлечения к ответственности тех, чьи действия привели к остановке экспортного трубопровода. "Я бы попросил все материалы передать для принятия решения в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы и персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент", - распорядился он.

Проверкой обнаружен источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области, рассказал глава Минэнерго. Следственные органы выявили группу компаний, занимавшихся незаконной деятельностью и сдачей в общую систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. "Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сообщил Новак.

После случившегося Минэнерго выступает с инициативой поручить Ростехнадзору и Росстандарту проведение комплексных проверок всех коммерческих пунктов учета нефти, а Росстандарт и Росаккредитация олжны подготовить изменения в нормативно-правовую базу по введению процедур обязательной аккредитации химико-аналитических лабораторий для проведения коммерческих операций с нефтью и нефтепродуктами.

- Предлагается также повысить административную ответственность за нарушение требований технического регламента, - заявил Александр Новак. - Для юридических лиц штраф сегодня составляет всего 300 тысяч рублей. предлагается сделать этот штраф оборотным - до 2 процентов от оборота для юридических лиц.

Очистка нефтепровода еще займет какое-то время. "Мы ожидаем в первой половине мая. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - рассказал министр о планах. 4 мая качественная нефть поступила в Белоруссию, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. "В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши, - добавил глава Минэнерго. - Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая".