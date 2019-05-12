Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Новости

В Сургуте отравились посетители университетской столовой 14:12
Родители звезды "Игры престолов" запретили ей смотреть сериал 14:12
Ученые разгадали тайну 5000-летней братской могилы в Польше 14:06
Правительство направит 500 млн рублей на строительство жилья в Забайкалье 14:05
Мурманск получит самый крупный в России сухой док 14:02
Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
В России упростят процедуру признания инвалидности 13:54
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада 13:43
В испанском Кадисе за мэра агитируют карикатурами 13:42
Москвичи одержали абсолютную победу во Всероссийской олимпиаде 13:42
На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь 13:29
В Бресте ожидают послание от защитника легендарной крепости из Уфы 13:29
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа 13:24
ФАС не поддержала предложение по ограничению eSIM в России 13:08
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею 13:05
В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек 13:04
Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток 13:03
Видео: В Индии вскрыли 4000-летнее священное захоронение 13:00
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года 12:57
Для пожертвований в адрес семей погибших в Шереметьево открыт счет 12:54
Фото: Леди Гага разделась средь шумного бала 12:51
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц 12:50
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая 12:34
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 12:29
Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 13:38
Рубрика: Экономика

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Текст: Владимир Кузьмин
По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак. Министерство предлагает ужесточить ответственность компаний за сдачу в "трубу" некачественной нефти с 300 тысяч рублей до 2 процентов оборота.
Фото: Александр Саверкин/ТАСС Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства потребовал довести до конца расследование факта попадания некачественной нефти в экспортный нефтепровод, что в определенной степени нанесло урон репутации России как поставщика нефти. "Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, сделать выводы персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает", - заявил он.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Чистая российская нефть поступила на территорию Беларуси

Материалы разбирательств должны стать основанием для привлечения к ответственности тех, чьи действия привели к остановке экспортного трубопровода. "Я бы попросил все материалы передать для принятия решения в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы и персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент", - распорядился он.

Проверкой обнаружен источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области, рассказал глава Минэнерго. Следственные органы выявили группу компаний, занимавшихся незаконной деятельностью и сдачей в общую систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. "Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сообщил Новак.

После случившегося Минэнерго выступает с инициативой поручить Ростехнадзору и Росстандарту проведение комплексных проверок всех коммерческих пунктов учета нефти, а Росстандарт и Росаккредитация олжны подготовить изменения в нормативно-правовую базу по введению процедур обязательной аккредитации химико-аналитических лабораторий для проведения коммерческих операций с нефтью и нефтепродуктами. 

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин назвал серьезным ущерб от инцидента с нефтепроводом "Дружба"

- Предлагается также повысить административную ответственность за нарушение требований технического регламента, - заявил Александр Новак. - Для юридических лиц штраф сегодня составляет всего 300 тысяч рублей. предлагается сделать этот штраф оборотным - до 2 процентов от оборота для юридических лиц.

Очистка нефтепровода еще займет какое-то время. "Мы ожидаем в первой половине мая. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - рассказал министр о планах. 4 мая качественная нефть поступила в Белоруссию, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. "В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши, - добавил глава Минэнерго. - Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец