МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.

Напомним, что с 1 мая в России начал действовать новый стандарт на дорожные знаки. Согласно ему местные власти смогут устанавливать на улицах знаки уменьшенного размера, а также знаки, в поле которых не только привычное каждому водителю изображение, но и дополнительная информация, которая раньше указывалась в информационной табличке, размещаемой под знаком.

Новые знаки могут быть размером 500х500 и 400х400 мм. Их разрешается применять на дорогах нескоростного движения.

Ранее был проведен эксперимент по использованию знаков уменьшенного размера, он был признан успешным. Однако использование таких знаков является добровольным, решение об их установке принимает городская администрация.