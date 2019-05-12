Если водитель объезжает пробку по обочине, то никто ему не должен уступать дорогу. Даже если он едет вдоль главной дороги, никаких преимуществ он не имеет. Потому что нарушает Правила. К такому выводу пришел Мособлсуд, разбирая аварию годичной давности.

Дело было так. Водитель ехал по дороге, имеющей по одной полосе в каждом направлении. Ему нужно было на перекрестке повернуть налево. А на встречке стояла пробка. Водители встречных автомобилей предоставили ему такую возможность, оставив свободным проезд на перекрестке. Но вот беда: по обочине вдоль потока, стоящего в пробке, неслась машина, которой управляла женщина. Она не собиралась даже притормаживать. В результате произошла авария.

Банальная ситуация. И нетрудно предположить, что, учитывая растущее число любителей объезжать пробки по обочине, количество подобных аварий будет только расти. При этом такие торопливые водители не только создают аварийные ситуации, но своим поведением еще больше задерживают поток. Да и ведут себя настолько нагло, будто все им должны уступать дорогу.

Примечательно, что и некоторые сотрудники ГИБДД не всегда учитывают то обстоятельство, что водитель, едущий по обочине, нарушает Правила. Некоторые судьи также упускают это из виду. В итоге возникают запутанные ситуации.

В данной истории сотрудники ГИБДД привлекли водителя, который поворачивал налево, к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП. То есть за невыполнение требования Правил уступить дорогу машине, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестков. За это предусмотрен штраф 1000 рублей. Примечательно, что женщина также была оштрафована за движение по обочине. И получилось, что оба водителя оказались привлечены к административной ответственности. Но стало непонятно, кто же виноват в аварии. И, следовательно, кто кому должен возмещать ущерб.

Такая ситуация водителю не понравилась, и он обжаловал вынесенное в его отношении постановление сначала в ГИБДД Балашихи, где ему было отказано в удовлетворении жалобы, а затем в городском суде подмосковной Балашихи. Но суд первой инстанции согласился с позицией городской ГИБДД и оставил жалобу без удовлетворения. Однако с этим не согласился Мособлсуд.

Еще в 2014 году Верховный суд постановил, что водитель, двигающийся по обочине, не имеет преимуществ перед водителем, едущим по шоссе

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 13.12 Правил при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Термин "уступить дорогу" означает, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это вынудит других водителей, имеющих перед ним преимущество, изменить направление или скорость. Из схемы места ДТП, записей камер и видеорегистратора, а также показаний свидетелей следует, что участница аварии двигалась по обочине, объезжая колонну стоящих машин, которыми была занята "ее" полоса движения. А движение по обочинам запрещено пунктом 9.9 Правил.

Таким образом водитель, едущий по обочине, не имел преимущества в движении, а у поворачивающего водителя не было обязанности уступать ему дорогу. Поэтому суд отменил решение суда первой инстанции, а также постановление инспектора ГИБДД.

Примечательно, что Мособлсуд практически слово в слово повторил решения Верховного суда по таким же делам. И возникает вопрос: почему суды первой инстанции не пользуются практикой Верховного суда?

Еще в 2014 году было принято решение Верховного суда о том, что водитель, который двигался по обочине, не имел никакого преимущества перед водителем, который поворачивал налево со своей полосы. Хотя все остальные суды считали иначе. С тех пор позиция региональных судов начала меняться. Но происходит все это крайне медленно. Поэтому не столь давно Верховному суду пришлось разбирать дело, когда ДТП совершил водитель, двигавшийся во встречном направлении по улице с односторонним движением. И ГИБДД, и суды нижних инстанций посчитали, что в аварии виноват водитель, который выезжал с дворовой территории. Однако ВС указал, что у него также не было обязанности уступать дорогу нарушителю.

Необходимо, чтобы еще и сотрудники ГИБДД тщательно изучили судебную практику, чтобы сократить количество очень спорных постановлений и без вины виноватых водителей.

Компетентно

Александр Липатников, адвокат:

- Такая спорная ситуация стала возможной из-за неточных и неконкретных формулировок в Правилах дорожного движения, которые допускают двоякое толкование. В каждом подобном ДТП сотрудники Госавтоинспекции могут принять совершенно противоположные решения, руководствуясь при этом, в том числе, и своим субъективными мнением. Сейчас ситуация с неверным толкованием Правил дорожного движения сотрудниками ГИБДД меняется. Постепенно складывается единообразная судебная практика по ДТП с "обочечниками", что подтверждает и решение Мособлсуда. Это решение крайне важно для обратившегося в суд водителя. Сейчас он уже не должен будет возмещать ущерб от ДТП второму участнику и сможет отремонтировать свой автомобиль за счет страховки ОСАГО виновника.

Опрос

Стоит ли привязывать размер дорожного штрафа к доходу нарушителя?

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил поставить размер штрафа за превышение скорости в зависимость от дохода или стоимости автомобиля нарушителя. Что думают эксперты?

Идею озвучил замруководителя ЦОДД Александр Евсин. По его мнению, размер штрафа должен быть пропорционален заработку лихача. "Самое лучшее - привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Для кого-то 3 тысячи рублей - ерунда, для кого-то весомая часть его дохода", - сказал Евсин. Он отметил, что мерилом определения штрафных санкций могла бы быть и цена авто. Следовательно, владельцы новеньких "мерседесов" или БМВ заплатят за превышение скоростного режима куда больше, чем, скажем, водители более скромных "Киа" или "шкод".

Часть экспертов, с которыми пообщалась "РГ", к предложению отнеслись скептически. "С одной стороны, инициатива здоровая. Такая мера обычно применяется при серьезных превышениях скорости. Но речь идет о странах с достаточно высокими средними доходами населения и прозрачной налоговой системой. А нам сначала нужно существующие законы научиться исполнять - сделать наказание неотвратимым. Ни Москва, ни Россия к такому пока не готовы", - рассказал "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто. И привел пример: в Финляндии один из руководителей компании Nokia Ансси Ваньоки был оштрафован на 116 тысяч евро за то, что на своем байке передвигался со скоростью 75 км/ч в зоне с лимитом 50 км/ч. "Североевропейский опыт можно назвать вполне удачным. Почему у нас его сложно применить? В той же Финляндии налоговая декларация четко показывает доходы человека за прошлый год. А у нас то и дело слышишь полицейские сводки, где фигурирует очередной безработный на "Бентли". Это говорит о том, что пока мы к внедрению такой системы не готовы", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Говорит, штраф ударит по гражданам, которые исправно платят налоги и получают "белые" зарплаты.

Подготовил Иван Пышечкин