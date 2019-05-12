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12.05.2019 16:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов поздравил с 75-летием освобождения Крыма от фашизма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова и россиян с 75-й годовщиной Крымской наступательной операции, которая по сути предваряет 75-ю годовщину Великой Победы.

Именно 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Она стала первой с 1941 года крупной операцией, когда потери советских войск были намного меньше, чем потери противника. За это время немцы потеряли 33700 солдат и офицеров, а войска 4-го Украинского фронта и Черноморский флот - около 17,5 тысячи человек. 12 мая 1944-го Севастополе был взят последний рубеж обороны противника на мысе Херсонес - на разрушенном маяке танкисты водрузили красный флаг.

- Освобождение полуострова стало одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны, - сказал Аксенов. - Это был не только важный стратегический успех, но и победа, имевшая огромное духовное и символическое значение. "Благословенные места! Теперь они навеки наши!". Эти строки написал в 1944 году выдающийся писатель и военный корреспондент Константин Паустовский. Подвиг наших воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла - это вечный нравственный пример для всех нас, великий урок мужества и любви к Родине.

Как отметил Аксенов, память об историческом подвиге предков вдохновляла в дни Крымской весны и жителей полуострова.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

- Мы - наследники победителей! Мы обязаны быть достойными их славы! Это наш долг перед страной, перед историей, перед будущим! - отметил Аксенов.

Бои за Севастополь продлились с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В Севастополе осталось всего семь зданий под крышами, от довоенного населения в 112 тысяч - чуть более 2000 человек.

Кстати

Сегодня в Севастополе открывается XV Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе", в программу которого вошли фильмы о Великой Отечественной войне, снятые документалистами всего мира. Как отмечают организаторы, каждый пятый фильм, присланный на конкурс, в этом году снят за пределами России, что вдвое больше, чем год назад.

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