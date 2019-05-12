Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. В результате ЧП повреждены семь квартир из шестнадцати, два человека погибли, двое пострадали, 16 эвакуировано. Также опубликовано видео с места трагедии.

Напомним, в 00:30 в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 16-квартирного дом на улице Ленина, 35. Всего спустя пять минут на место прибыли службы экстренного реагирования и немедленно приступили к работе.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в поисково-спасательной операции и разборе завалов принимали участие более сотни спасателей и около 30 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс Стрела-П. Дом сразу же был отключен от коммуникаций. А на первом этаже установили подпорки, чтобы зафиксировать конструкцию строения.

- На базе Богдановской участковой больницы развернут пункт временного размещения, в котором находятся 13 человек. Организована работа психологов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, - подчеркнули в управлении информационной политики Ростовской области.

Тем временем, сотрудники регионального управления СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек. Дело находится на контроле у региональной прокуратуры.