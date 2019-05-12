Жилой дом на Дону не пригоден для проживания после взрыва

Жилой многоквартирный дом в Ростовской области, в котором произошел взрыв бытового газа и погибли люди, пока не пригоден для проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Владимира Шевченко.

В настоящий момент разрушенное здание обследуют специалисты. Поисково-спасательные работы завершены. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, взрыв бытового газа в 16-квартирном доме в поселке Чистоозерном был такой силы, что вылетели окна в соседних домах. ЧП случилось около половины первого ночи. По данным местных властей, на втором этаже, где после взрыва полностью разрушены несколько квартир, проживала неблагополучная семья. В результате два человека погибли, двое госпитализированы, эвакуировано 16 человек.

Обрушилась кровля здания на площади 50 квадратных метров, три квартиры разрушены полностью, еще четыре повреждены.

Власти Ростовской области приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, будет направлено от 200 до 400 тысяч рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет выделено из районного бюджета.