В Венесуэле сотрудники Боливарианской разведывательной службы SEBIN арестовали первого вице-президента парламента (фактически - заместитель спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо), депутата от оппозиционной партии "Демократическое действие" Эдгара Самбрано. Учредительное собрание страны лишило его неприкосновенности, а затем ему было предъявлено 5 обвинений, среди которых, например, предательство родины и мятеж. Всего 63-летнему политику может грозить до 30 лет тюремного заключения. Схожие обвинения также выдвинуты еще целому ряду оппозиционеров, занимающих не столь высокие должности.

Тем временем пока находящийся на свободе президент-самозванец Гуайдо в ходе новой манифестации, состоявшейся в минувшую субботу заявил, что даст указание назначенному им послом в Вашингтоне Карлосу Веккио связаться с представителями Южного командования США. Цель встречи - обсудить "возможное взаимодействие", под которым оппозиицонеры понимают лишь одно - иностранную военную интервенцию в Боливарианскую республику с целью свержения президента Николаса Мадуро. Пока же в ночь на 9 мая в территориальные воды Венесуэлы вторгся корабль ВМС США USCGC James, который приблизился на 14 миль к порту Гуайра, расположенному в непосредственной близости от Каракаса. После того, как на перехват выдвинулся патрульный корабль венесуэльского флота, и после сеанса радиосвязи нарушитель покинул акваторию республики.

Между тем в авторитетном американском издательстве The Washington Post вышла большая статья под названием "Разочарованный Трамп ставит под сомнение стратегию своей администрации по Венесуэле". В материале, со ссылкой на источники в Белом доме, говорится о том, что президент США проявляет все больше недовольства в отношении своей команды по Венесуэле, в первую очередь, советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. В его адрес из уст Трампа все чаще звучат упреки в том, что он явно просчитался в отношении прочности позиций Мадуро - президент Боливарианаской Республики выстоял под натиском Гуайдо, и теперь вопрос смены власти в Венесуэле откладывается на неопределенную перспективу. Более того, по словам источника издательства, Трамп назвал Мадуро "стойким бойцом", который вдобавок публично высмеял американского президента, отказавшись сбежать из страны, как того требовал Болтон, и назвав усилия США "глупой попыткой переворота".