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12.05.2019 16:13
Рубрика: В мире

Мадуро идет в наступление

Текст: Сергей Новиков
В Венесуэле сотрудники Боливарианской разведывательной службы SEBIN арестовали первого вице-президента парламента (фактически - заместитель спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо), депутата от оппозиционной партии "Демократическое действие" Эдгара Самбрано. Учредительное собрание страны лишило его неприкосновенности, а затем ему было предъявлено 5 обвинений, среди которых, например, предательство родины и мятеж. Всего 63-летнему политику может грозить до 30 лет тюремного заключения. Схожие обвинения также выдвинуты еще целому ряду оппозиционеров, занимающих не столь высокие должности.
США добавили новые санкции против Венесуэлы

Тем временем пока находящийся на свободе президент-самозванец Гуайдо в ходе новой манифестации, состоявшейся в минувшую субботу заявил, что даст указание назначенному им послом в Вашингтоне Карлосу Веккио связаться с представителями Южного командования США. Цель встречи - обсудить "возможное взаимодействие", под которым оппозиицонеры понимают лишь одно - иностранную военную интервенцию в Боливарианскую республику с целью свержения президента Николаса Мадуро. Пока же в ночь на 9 мая в территориальные воды Венесуэлы вторгся корабль ВМС США USCGC James, который приблизился на 14 миль к порту Гуайра, расположенному в непосредственной близости от Каракаса. После того, как на перехват выдвинулся патрульный корабль венесуэльского флота, и после сеанса радиосвязи нарушитель покинул акваторию республики.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Между тем в авторитетном американском издательстве The Washington Post вышла большая статья под названием "Разочарованный Трамп ставит под сомнение стратегию своей администрации по Венесуэле". В материале, со ссылкой на источники в Белом доме, говорится о том, что президент США проявляет все больше недовольства в отношении своей команды по Венесуэле, в первую очередь, советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. В его адрес из уст Трампа все чаще звучат упреки в том, что он явно просчитался в отношении прочности позиций Мадуро - президент Боливарианаской Республики выстоял под натиском Гуайдо, и теперь вопрос смены власти в Венесуэле откладывается на неопределенную перспективу. Более того, по словам источника издательства, Трамп назвал Мадуро "стойким бойцом", который вдобавок публично высмеял американского президента, отказавшись сбежать из страны, как того требовал Болтон, и назвав усилия США "глупой попыткой переворота".

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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