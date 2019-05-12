Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем

Журналист Сергей Доренко уже три года испытавал проблемы с сердцем, в связи с чем несколько раз проходил обследования, сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его вдову Юлию.

По ее словам, аневризму диагностировали еще в 2016 году. Все это время ее муж был под наблюдением врачей, проходил УЗИ и принимал лекарства для снижения давления. Немногим ранее гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов также заявил, что Сергей Доренко знал о своем диагнозе аневризма.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет во время езды на мотоцикле. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате разрыва аорты, а не от травм, полученых в аварии.

В то же время дочери скончавшегося журналиста не верят в естественность смерти отца и подозревают, что его отравили. В связи с этим тело Доренко отправлено на повторную экспертизу.