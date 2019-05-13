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13.05.2019 15:32
Рубрика: В мире

Эквадор передаст США документы Ассанжа, оставшиеся в посольстве

Текст: Юрий Когалов

Кито передаст Вашингтону компьютер и документы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которые остались в посольстве Эквадора в Лондоне после его ареста британской полицией. Как пишет El Pais, такое решение приял генеральный прокурор страны.

Фото: REUTERS/Valentin Flauraud
В WikiLeaks сообщили, что Ассанжу грозит смертная казнь

В США отправятся все бумаги, мобильные телефоны, компьютеры, блоки памяти, диски и другие устройства, которыми кибер-активист пользовался на протяжении почти семи лет, которые он провел на территории дипмиссии. В настоящее время комната Ассанжа опечатана, обыск в ней пройдет 20 мая. Полиция Эквадора уже назначила ответственных за его проведение.

Как заявил один из адвокатов основателя Wikileaks Бальтасар Гарсон (кстати, бывший судья Национальной судебной палаты Испании, занимавшийся в свое время наиболее громкими делами), передача США имущества его клиента противоречит самому понятию политического убежища. По его словам, Эквадор пользуется своим положением, чтобы передать бумаги и компьютер Ассанжа в страну, которая его преследует, и осуществлено это будет "без какого-либо судебного решения, без защиты прав просителя убежища". "Систематическое нарушение прав Ассанжа преодолевает пределы мыслимого", - заявил Гарсон.

Другой юрист основателя Wikileaks Айтор Мартинес полагает, что получив свои руки документы Ассанжа (в том числе переписку с адвокатами), США смогут выдвигать против него все новые и новые обвинения, требуя экстрадиции именно в Соединенные Штаты.

Впрочем, аналогичный запрос намерена направить Британии и Швеция. Как заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Персон, она планирует заново открыть уголовное дело против Ассанжа, еще раз опросить свидетелей и допросить самого основателя Wikileaks. Последнее будет сделано при помощи видеосвязи.

По словам Персон, вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks целиком зависит от британской стороны. Стокгольм намерен запросить его выдачу, но в любом случае это может произойти только после того, как тот отбудет наказание в Британии. "Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом, до августа 2019 года, когда истекает срок давности дела", - отметила Перссон. "В случае конфликта между европейским ордером на арест и запросом об экстрадиции из США власти Великобритании примут решение о порядке очередности", - добавила она.

Напомним, Ассанж скрывался в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где тому грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов. Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд, где рассматривалось дело о его экстрадиции в Швецию.

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После прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. 1 мая суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Между тем юристы основателя WikiLeaks обвинили группу испанцев в многолетнем шпионаже за их подзащитным в посольстве Эквадора.

В мире Южная Америка Эквадор В мире Европа Великобритания В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы
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