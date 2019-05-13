Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке

Совет Госдумы принял решение отложить намеченное на 16 мая рассмотрение законопроекта о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Жуков.

Законопроект, подготовленный к первому чтению, депутаты собирались поставить в повестку на 16 мая. В соответствии с инициативой, российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Поправки внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Такое решение во исполнение поручения президента РФ будет принято - просто это, возможно, сделает не Госдума, а правительство РФ. По словам Жукова, на Совете Думы пришли к выводу, что кабмин может реализовать нововведение в рамках имеющихся полномочий, для чего не требуется принятия отдельного закона.

- Если правительство в ближайшее время примет такой нормативный правовой акт, то соответственно, отпадет необходимость и принятия этого закона. Поэтому пока его решено отложить, - сказал первый вице-спикер.