Какие проекты Союзного государства представят на Каннском кинофестивале

Новый фильм Кантемира Балагова "Дылда" покажут в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, а также фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске". То, что российский фильм "Однажды в Трубчевске" в самый последний момент попал во второй конкурс и объявлен наряду с новым фильмом Квентина Тарантино, кажется чудом, в том числе и самой Ларисе Садиловой.

Лариса Садилова родилась в Брянске. Свои фильмы снимает в родных краях, а три последние картины - "Сынок", "Она" и "Однажды в Трубчевске" - в Брянской области. Трубчевск был даже побратим с белорусскими городами магдебурского права.

Лариса - выпускница знаменитой мастерской классиков советского кино Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе, которому в этом году исполняется 100 лет, и чествование которого пройдет в российском павильоне. Кстати, Сергей Герасимов входил в жюри первого Каннского кинофестиваля в 1946 году.

Артистический директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо представил "Однажды в Трубчевске" такими словами: "Российский режиссер Лариса Садилова, снявшая уже шесть полнометражных игровых фильмов, не снимала последние несколько лет. Она возвращается с "хрониками городка Трубчевска", вызывая в зрителе чувство любви к современной российской провинции, показывая своих героев сквозь призму утонченной режиссуры и нежного взгляда. Каннский кинофестиваль впервые приветствует Ларису Садилову".

- Была влюбленная пара, которая ездила на фуре, только так они имели возможность встречаться, - рассказала о фильме режиссер Лариса Садилова. - Меня это поразило. Написала историю на короткометражку, а потом пришла идея сделать полнометражный фильм. К тому же, об этом попросили и сами зрители. Короткометражку мы показали в Трубчевске, городе, где проходили съёмки. После фильма люди предлагали свои варианты развития сюжета.

Кто сыграл главные роли?



Лариса Садилова: Егор Баринов и Кристина Шнайдер. Для актрисы Кристины Шнайдер это вторая роль. Первую роль - жену Марка Шагала она сыграла в российско-белорусском фильме "Шагал - Малевич" Александра Митты, съемки которого проходили в Витебске, где после революции творили художники Шагал и Малевич.

Вообще, в фильме снималось очень много непрофессиональных актеров, настоящих жителей города Трубчевска.

Чем привлекает Брянщина кинематографистов?



Лариса Садилова: Великолепная природа, замечательные люди. Люди говорят на своем языке - это пример переходных говоров от белорусских к северовеликорусским. Здесь снимался фильм "Сынок" с Виктором Сухоруковым - он ходил по городу - на него смотрели с уважением.

В Трубчевске делаем фестиваль "Наше кино". В этом году собираемся провести его уже в третий раз. Фестиваль - камерный. Но режиссеры, приезжающие на фестиваль, имеют возможность встретиться с самым обычным, неизбалованным зрителем.

Мне интересно увидеть реакцию каннского зрителя. Участие в программе "Особый взгляд" - шанс на то, что картину заметят.

Какие еще проекты Союзного государства будут представлены на 72-м кинофестивале?

В рамках Каннского кинофестиваля традиционно пройдет кинорынок Marche du Film. Это эксклюзивная площадка для делового общения международных продюсеров. В 2018 году в рамках этой программы был представлен белорусско-российский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук, который получил высшую награду в Карловых Варах. А в этом году партнеров будет искать Федор Бондарчук для своего фильма о Федоре Конюхове. В Каннах также будут представлены его фильмы "Притяжении-2" и "Лед-2". Алексей Учитель представит свой новый полнометражный фильм "Цой" - это история о том, как водитель автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы "Кино" Виктор Цой, везет в Ленинград тело музыканта. Так же киностудия "РОК" представит фильмы о Дмитрии Шостаковиче и фильм, основанный на книге Гузель Яхиной "Дети мои" Чулпан Хаматовой.

В российском павильоне презентуют проект "У нее другое имя" Светланы Ходченковой. Актриса предстанет перед зрителями как продюсер. Помимо Ходченковой в продюсерскую бригаду входят Катерина Михайлова и Константин Фам (альманах "Свидетели"). Альманах "Свидетели" курировал бывший министр культуры Беларуси, а ныне посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Фам представлял альманах на Каннском кинофестивале в белорусском и российском павильонах, а теперь пробует себя в полнометражном кино.

18 мая специальными гостями праздника станут Кирилл Михановский, режиссер фильма "Дай мне свободу", вошедшего в Двухнедельник режиссеров, и актриса Дарья Екамасова, сыгравшая в фильме одну из ролей.