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13.05.2019 11:36
Рубрика: Легковые авто

Kia пообещала скрестить фастбек и внедорожник

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Kia Concept. Фото: Пресс-служба Kia.
Kia Concept. Фото: Пресс-служба Kia.

На автосалоне в Женеве в марте 2019 года компания Kia презентовала концептуальный фастбек Imagine by Kia Concept. Люк Донкервольке, занимающий пост вице-президента по дизайну концерна Hyundai Motor Group с ноября 2018 года, сказал, что новинка была "не бесплатным упражнением или каким-то развлечением для создания шоу, а продуманным стратегическим шагом в рамках стратегии развития модельного ряда компании".

В беседе с Auto Express, Донкервольке заявил, что будущая модель, предтечей которой являлся женевский концепт, станет "эмоциональным флагманом Kia": "Я верю, что мы диверсифицируем типологию автомобильных видов кузова. То, что мы готовим, - симбеоз фастбека и внедорожника, результат которого получится достаточно самобытным".

Фото: Юрий Зубко / РГ
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"Трёхобъёмники выходят из моды, - цитирует издание исполнительного директора Kia Motors Europe Эмилио Эррера, - мы видим, что главный тренд рынка - кроссоверы и внедорожники, а фастбек - современная интерпретация седана будущего".

По словам Донкервольке, на превращение концепта в серийную модель, необходимо примерно три года, но не конкретизировал, сколько времени уйдёт на трансформацию Imagine by Kia Concept.

"Не вижу ничего невозможного. Есть несколько вопросов, которые связаны с затратами на омологацию автомобиля для производства, так как на стадии проектирования дизайн-прототипа невозможно оценить всё, что может затянуть процесс постановки модели на конвейер", - сказал топ-менеджер.

Донкервольке подтвердил, что в основе модели будет лежать новая платформа, предназначенная для создания электрифицированных моделей Kia и Hyundai. Все технические подробности пока держаться в секрете, но они будут раскрываться по мере появления новых концептов, которые корейские автопроизводители запланировали на 2019 год.

Напомним, в июне Kia представит новый кроссовер, прототипом которого послужил концепт SP Signature. Он будет конкурировать с Hyundai Creta и Renault Captur.

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