Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана

"Завтра, мы постараемся у Помпео прояснить, как американцы планируют выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой", - отметил Лавров.

В настоящее время Помпео принимает участие в совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, посвященном иранской проблематике. Глава Госдепа отправился туда, отменив московскую часть визита в Россию.

"Рассчитываю, что европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД. А то, что на них будет оказываться давление в обратном направлении со стороны Помпео, у меня тоже нет сомнений", - заявил по этому поводу Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства встретился 13 мая в Сочи со своим китайским коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров отметил, что "Китай и Россия убеждены в важности сохранения этой договоренности, подтвердили нелегитимный характер односторонних антииранских санкций Вашингтона, направленных, в частности, на прекращение экспорта нефти из Ирана".

По словам российского министра, Иран сохраняет приверженность СВПД, но ожидает того же от европейских коллег. Также Лавров подчеркнул, что Иран имел право частично приостановить выполнение условий СВПД, взятых им на себя добровольно.

"Объявление Ираном об уменьшении своих обязательств по СВПД касалось обязательств, связанных с "потолком" для запасов обогащенного урана и для запасов тяжелой воды, которые могут на каждый конкретный момент находиться на территории ИРИ… Обязательства Ирана являются добровольными, и Иран имеет право приостановить их соблюдение, если другие участники договоренности не будут выполнять свои обязательства", - сказал министр.